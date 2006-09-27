Седьмым заместителем мэра Харькова избран представитель СДПУ(о)

Депутаты Харьковского городского совета сегодня на сессии избрали Игоря ШУРМУ заместителем городского председателя - директором новосозданного Департамента здравоохранения и социальных вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 79 депутатов из 91, присутствовавшего на заседании.

Одновременно И.ШУРУМА введен в исполнительный комитет Харьковского городского совета.

Согласно информации пресс-службы городского совета, департамент, который возглавит И.ШУРМА, недавно был выделен из департамента гуманитарных вопросов.

Отныне в Харьковском горсовете в общей сложности будут действовать 6 разных департаментов, городской председатель будет иметь семь заместителей, включая первого.

До этого времени И.ШУРМА работал советником мэра Харькова. Член СДПУ(о), народный депутат Украины 4-го созыва.