Цушко: заказчики убийства Гонгадзе получили гарантию неприкосновенности

Народный депутат Украина, лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО подозревает, что во время Оранжевой революции заказчики убийства Георгия Гонгадзе получили гарантию неприкосновенности. Об этом он заявил сегодня во время чата на «proUA», отметив, что это его личное мнение.

Отвечая на вопрос о том, не время ли сменить генерального прокурора Украины для того, чтобы расследование дела об убийстве Г.Гонгадзе закончили, и кого он видит на посту генпокурора, В.ЦУШКО ответил: «Я фамилий называть не буду. При рассмотрении этого вопроса недавно в парламенте генеральный прокурор получили прямое указание и предупреждение. Так что все в его руках. Но если конкретно на счет этого дела - у меня есть подозрение (но это лично мое мнение), что во время Оранжевой революции заказчики убийства Георгия Гонгадзе получили гарантию неприкосновенности. Я не знаю, кто дал им эту гарантию, когда давали, но пока эта гарантия не будет снята, это дело окончательно не будет закрыто».

Как сообщал УНИАН, 15 сентября председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ предупредил генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО о возможности его освобождения от должности, если не будет эффективно расследоваться дело Г.Гонгадзе.

Об этом спикер сказал на заседании парламента после заслушивания информации генпрокурора относительно расследования дела об убийстве журналиста.