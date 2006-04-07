Кинах проведет брифинг по итогам заседания СНБО

Сегодня в 14.30 состоится брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Анатолия КИНАХА по итогам вчерашнего заседания СНБО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата СНБО, аккредитация представителей СМИ проводится по телефонам: 255-05-15, 255-07-25.

Как сообщал УНИАН, на заседании СНБО Украины, которое состоялось 6 апреля под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО рассмотрены два вопроса – состояние научно-технической сферы и меры по обеспечению инновационного развития Украины, а также вопрос утилизации обычных видов боеприпасов непригодных для дальнейшего использования и хранения.