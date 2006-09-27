Президенты четырех стран почтили память жертв Бабьего Яра

Президенты Украины, Израиля, Хорватии и Черногории почтили память жертв Бабьего Яра в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в частности, в рамках мероприятий, посвященных 65-й годовщине трагедии непосредственно в урочище Бабий Яр, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с супругой Екатериной ЮЩЕНКО зажгли в мемориале жертв Бабьего Яра свечу вечной памяти.

Так же почтили память более 100 тысяч погибших и почетные гости, которые прибыли в Украину из многих стран. Среди них – Президент Израиля Моше КАЦАВ с супругой, Президент Хорватии Степан МЕСИЧ, Президент Черногории Филип ВУЯНОВИЧ с супругой.

С украинской стороны участие в церемонии также приняли председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, члены правительства, народные депутаты, представители религиозных и общественных организаций.

Свечи к подножию памятника также поставили председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай АСАДОВ, председатель Совета Федерации Федерального собрания России Сергей МИРОНОВ, заместитель председателя Сейма Литвы Видас ГЯДВИЛАС, вице-премьер-министр Болгарии Эмел ЭТЕМ, вице-премьер-министр Словакии Душан ЧАПЛОВИЧ.

Почтить память жертв Бабьего Яра приехали представители правительств Бельгии, Великобритании, Кипра, Нидерландов, Венгрии, Финляндии, Франции, Грузии, Польши, США.

Участие в церемонии также приняли координатор системы ООН в Украине Френсис О’ДОННЕЛ, председатель Представительства Еврокомиссии в Украине Иен БОУГ, персональный представитель Действующего председателя ОБСЕ Герт ВАЙССКИРХЕН.

Среди участников церемонии – представители дипломатического корпуса и еврейских общин разных стран.

Присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания. После этого представители различных религиозных конфессий прочитали молитву по жертвам Бабьего Яра.