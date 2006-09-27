Азаров запретил критиковать Януковича

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ отмечает недопонимание отдельными министрами своего места в правительстве.

Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью газете «Экономические известия».

«Пока я не вижу непреодолимых разногласий и противоречий. Пока я оцениваю отдельные инциденты как недопонимание отдельными министрами своего места в Кабмине. Пока», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, он привел пример, когда министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО отправился в Москву на переговоры по газовым вопросам, и в тот же день министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК отправил России ноту с требованием вернуть маяки.

«Я задаю на заседании правительства вопрос, а подождать с этой нотой нельзя было? Надо было именно тогда, когда Ю.БОЙКО полетел на эти сложные переговоры, ноту посылать? И никто не может дать ответ. Очень трудно будет реализовывать экономическую политику, если ей будет противоречить внешняя политика», - подчеркнул первый вице-премьер.

Точно также недопустимым он называет заявления отдельных министров и их заместителей по поводу тех или иных высказываний премьер-министра.

«Я бы хотел напомнить, что премьер назначен как представитель партии-победителя на выборах и назначен Верховной Радой», - подчеркивает Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, после заявлений, сделанных В.ЯНУКОВИЧЕМ в Брюсселе 15 сентября о временном отказе Украины присоединяться к Плану действий по получению членства в НАТО, министры иностранных дел и обороны Борис ТАРАСЮК и Анатолий ГРИЦЕНКО критически оценили его заявления, отметив, что таким образом Украина оказалась откинутой на некоторое время назад в реализации демократических реформ, являющихся важнейшей составляющей Плана действий.