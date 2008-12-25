В ЕЦ видят, как кризис превращает страну в пороховую бочку

Партия “Единый центр” призывает правительство сделать необходимые выводы из трагедии в Евпатории.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Единый центр” выражает глубокое сочувствие всем, кого коснулась ужасная трагедия, случившаяся в Евпатории», - сообщил член президиума “Единого центра”, народный депутат Василий ПЕТЕВКА.

«В этой ситуации мы должны учесть уроки трагедии и приложить усилия, чтобы подобное не повторялось в будущем», - сказал народный депутат.

Политик считает, что сегодня не время руководителю правительства “пиаритись” на чужой беде. «Сейчас спасательные мероприятия координирует министр МЧС. А премьера ждут два жизненно важных для страны вопроса: принятие бюджета-2009 и окончание переговоров о поставках газа. И от их решения будет зависеть также состояние жилищно-коммунального хозяйства и, как следствие, безопасность наших жилищ», – заявил В.ПЕТЕВКА.

«Причиной трагедии является катастрофическое состояние, в котором находится украинское ЖКХ», - сказал народный депутат. По его убеждению, “если ничего не делать и в дальнейшем, то системный кризис в этой отрасли превратит страну в пороховую бочку. К сожалению, мы уже имели трагедии в Алчевске и Днепропетровске, однако должные выводы не были сделаны».