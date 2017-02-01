Нардепы и глава САП полетели в США на завтрак к Трампу

Глава САП Назар Холодницкий и ряд народных депутатов полетели в США на завтрак с президентом страны Дональдом Трампом, передает УП.

Издание сообщает, что в США также отправились народные депутаты Оксана Билозир, Валерий Карпунцов, Юлия Тимошенко, Павел Унгурян и Георгий Логвинский.

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"Назар Иванович находится в Штатах. Он в командировке. Запланированные встречи. Он также принимает участие в молитвенном завтраке. Было приглашение от оргкомитета. Уже вчера он был в США", - сообщили изданию в САП.

Отмечается, что Холодницкий и Билозир были в США еще вчера, 31 января.

Национальный молитвенный завтрак с президентом США проводится ежегодно в первый четверг февраля. Событие имеет закрытый характер. Участие в завтраке можно взять по приглашению администрации или на платной основе.