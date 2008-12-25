Гриценко увидел, что Ющенко и Тимошенко опускаются «ниже плинтуса»

Если премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО имеет сведения о противоправных действиях Президента Виктора ЮЩЕНКО, то необходимо сообщить об этом в Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО, комментируя журналистам, в частности, заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что В.ЮЩЕНКО якобы умышленно доводит страну до дефолта с целью введения прямого президентского правления и продления властных полномочий в должности Президента.

«Если такая информация есть у премьер-министра, то эти сведения необходимо передавать в Генеральную прокуратуру», - сказал А.ГРИЦЕНКО. При этом он добавил: “Если человек это не делает, то сам становится соучастником преступления”.

«Мне кажется, что там было больше эмоций – частично оправданных, частично – нет, как для премьер-министра. Но, к величайшему сожалению, эти эмоции со всех сторон просто уничтожают власть и носителей этой власти окончательно. Независимо от того, кто кого громче называет «преступником или воровкой», оба при этом опускаются «ниже плинтуса» и страну опускают так же», - заметил народный депутат.

В то же время А.ГРИЦЕНКО констатировал, что в словах премьер-министра есть «часть тревожной информации».

Говоря в связи с этим о ситуации на валютно-финансовом рынке, А.ГРИЦЕНКО отметил, что если бы в Украине “была власть, то после первых махинаций на финансовом рынке главу Нацбанка арестовали бы в тот же день».

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО 24 декабря заявляла, что существующая игра на курсе гривни-доллара направлена на доведение страны до объявления дефолта, введения прямого президентского правления и, таким образом, продления властных полномочий В.ЮЩЕНКО в должности Президента.