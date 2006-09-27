Гриценко заверил Рамсфельда, что курс на НАТО остается неизменным
10:40, 27 сентября 2006Политика
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Министр обороны находится в Албании
Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заверил министра обороны США Дональда РАМСФЕЛЬДА, что курс Украины на пути к НАТО останется неизменным.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам А.ГРИЦЕНКО сообщил журналистам после встречи с Д.РАМСФЕЛЬДОМ.
«Мы подтвердили, что наш курс останется неизменным», - сказал А.ГРИЦЕНКО.
Во время встречи он также отметил, что Минобороны Украины будет продолжать выполнять программу реформирования Вооруженных Сил Украины на период с 2006 до 2011 гг.
Как сообщал УНИАН, военная делегация во главе с А.ГРИЦЕНКО 26-27 сентября находится в Тиране для участия в заседании Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы.
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