Гриценко заверил Рамсфельда, что курс на НАТО остается неизменным

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заверил министра обороны США Дональда РАМСФЕЛЬДА, что курс Украины на пути к НАТО останется неизменным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам А.ГРИЦЕНКО сообщил журналистам после встречи с Д.РАМСФЕЛЬДОМ.

«Мы подтвердили, что наш курс останется неизменным», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Во время встречи он также отметил, что Минобороны Украины будет продолжать выполнять программу реформирования Вооруженных Сил Украины на период с 2006 до 2011 гг.

Как сообщал УНИАН, военная делегация во главе с А.ГРИЦЕНКО 26-27 сентября находится в Тиране для участия в заседании Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы.