Литвин: Рада не может отправить Ющенко в отставку

Объявление депутатами Верховной Рады импичмента Президенту Украины Виктору Ющенко не будет иметь практических последствий, поскольку данная процедура не проработана в законодательстве, заявил спикер парламента Владимир Литвин в прямом эфире "5 канала".

"Реализовать процедуру импичмента, даже в первом приближении к процедурным и законодательным требованиям, невозможно. Поэтому нет предмета для политических дискуссий, - сказал Литвин. - ...Нет закона о временных следственных специальных комиссиях, нужны там специальные прокуроры и такое прочее - ну, это абсолютно нереально".

"Надо ориентироваться на настроения людей. Политические приговоры, которые будут выносить украинским политикам люди, - они будут наиболее точными", - считает спикер.

По мнению Литвина, Президент, скорее всего, может чувствовать себя в безопасности до конца своего срока полномочий.

"Демократия - это, помимо всего прочего, терпение. Избрали, должны терпеть", - резюмировал спикер, добавив, что дальнейшее развитие событий "будет зависеть, прежде всего, от того, какие экономические процессы будут происходить в Украине".