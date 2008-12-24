В БЮТ намекают Ющенко, что лучше бы ему уйти весной и добровольно

Фракция БЮТ, руководство партии «Батькивщина» и Блока Юлии Тимошенко не готовили документов и не обсуждали на собраниях вопрос импичмента Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, комментируя информацию в СМИ, что якобы в БЮТ подготовлены документы по импичменту.

Он отметил, что «БЮТ такие документы не готовил и никогда публично на собраниях руководства партии или блока не обсуждал».

Говоря о своей личной позиции, Н.ТОМЕНКО отметил, что в случае, если политический кризис в Украине будет продолжаться, то «для Украины и для имиджа Украины было бы полезнее и эффективнее пойти на досрочные выборы Президента Украины, чем идти путем процедуры импичмента Президента Украины».

По словам Н.ТОМЕНКО, в такой ситуации «Президент сохранил бы свое имя, и страна не попала бы в перечень тех стран, которые, по моему мнению, только ухудшат наш статус и восприятие нашей страны».

Он отметил, что является сторонником «весенних президентских выборов», что позволило бы всем политическим силам пойти на выборы, и именно избиратели определили бы, кому они отдают свою поддержку.

Н.ТОМЕНКО еще раз подчеркнул, что это его личная позиция, и отметил, что относительно досрочных президентских выборов фракция БЮТ и партия также не определялись.

Как сообщалось, по информации газеты «Коммерсант-Украина», Блок Юлии Тимошенко подготовил представление народных депутатов "Об инициировании вопроса отстранения Президента Украины ЮЩЕНКО Виктора Андреевича от должности в порядке импичмента в связи с совершением преступлений".

Справка УНИАН: исчерпывающий перечень причин, по которым могут быть объявлены досрочные выборы Президента Украины наводится в статье 108 Конституции.

“Полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в

случае:

1) отставки;

2) невозможности выполнять свои полномочия по состоянию

здоровья;

3) устранения с поста в порядке импичмента;

4) смерти”.