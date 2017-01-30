Меркель приветствовала прогресс Украины в проведении реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в ходе его визита в ФРГ.

"Я приветствую чрезвычайные реформы, которые сейчас проводятся в Украине", - сказала Меркель.

В этой связи она отметила выполнение программы реформ, которая необходима для выделения Украине следующего кредитного транша со стороны Международного валютного фонда.

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"Украина пока выполнила все требования, и мы поддерживаем и приветствуем шаги экономического реформирования и всестороннего реформирования Украинского государства", - сказала канцлер.

Она отметила, что ФРГ в этой связи будет предоставлять Украине экспертную помощь.