Создание коалиции назначено на 28-е

Рабочая группа по вопросам расширения коалиции решила собраться еще раз – 28 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил представитель «Нашей Украины» в рабочей группе, народный депутат Анатолий КИНАХ.

А.КИНАХ сообщил, что сегодня рабочая группа практически завершила работу над коалиционным соглашением и несогласованным остался только один раздел, который касается принципов и направлений административной реформы и местного самоуправления.

А.КИНАХ отметил, что участники переговоров решили дать экспертам один день, чтобы они наработали подходы к решению данного вопроса. По словам А.КИНАХА, 28-го рабочая группа планирует уже собраться на последнее свое заседание и окончательно принять текст соглашения.

После этого, по словам А.КИНАХА, должны встретиться лидеры с тем, чтобы согласовать протокол разногласий. Он подчеркнул, что на сегодня достигнута договоренность, что все положения Универсала национального единства будут учтены в соглашении.

Он подтвердил, что разногласия остались только между «Нашей Украиной» и коммунистами. Однако он считает, что компромисс возможен, если исходить из общенациональных интересов. Он подчеркнул, что «Наша Украина» отстаивала и будет продолжать отстаивать принципы развития Украины как современного правового государства, для чего необходима интеграция в европейское пространство.

В то же время он ушел от ответа на вопрос, отвечает ли действительности информация, что фактически Партии регионов и социалистам придется выбирать, с кем они будут в коалиции - с “Нашей Украиной” или с коммунистами. А.КИНАХ заметил, что это дело этих политических сил.

А.КИНАХ подчеркнул, что вопрос участия “Нашей Украины” в коалиции окончательно еще не решен. Он заметил, что сегодня политсовет “Нашей Украины” рекомендовал партиям, входящими в блок, провести заседание своих руководящих органов с тем, чтобы до конца недели определить свою позицию относительно соглашения.

Он подчеркнул, что “Наша Украина” планирует до конца недели окончательно определиться, чтобы уже на следующей неделе, которая будет пленарной, можно было решить вопрос создания коалиции окончательно.