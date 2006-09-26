Президент назначил Рыбачука и Буцу советниками

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Олега РЫБАЧУКА и Богдана БУЦУ советниками Президента.

Тексты соответствующих указов главы государства от 26 сентября размещены на официальном сайте Президента.

О.РЫБАЧУК назначен “советником Президента Украины, освободив его от выполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)”, говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, О.РЫБАЧУК был освобожден от должности главы Секретариата Президента 15 сентября 2006 года.

Б.БУЦА был министром Кабинета Министров с 27 сентября 2005 года по 4 августа 2006 года. С апреля 2006 года – депутат Львовского областного совета.