Обостряется противостояние Партии регионов и Блока Тимошенко

Противостояние между депутатами фракций БЮТ и Партии регионов в Кировоградском городском совете обостряется: сегодня «регионалы» ворвались в кабинет первого заместителя городского председателя Кировограда Станислава БЕРЕЗКИНА, и, угрожая дальнейшим блокированием сессий и физическим противостоянием, требовали от него написать заявление об увольнении.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел сразу после завершения V сессии совета, которую секретарь Людмила КАЛКИНА закрыла под вой сирен из мегафонов, который устроили депутаты от Партии регионов.

До силового столкновения в кабинете дело не дошло, но раздавались взаимные угрозы и обиды.

В частности, депутат городского совета от Партии регионов Юрий ШАРОВ пообещал, что его фракция будет блокировать все заседания сессии, пока первый заместитель мэра (представитель фракции БЮТ) не откажется от своей должности.

Андрей КРОЛЕВЕЦ, также депутат от Партии регионов, пообещал в следующий раз на сессии устроить «стенка на стенку».

«Каждый из нас может привести по 10 человек, помощников депутатов, вот тогда увидим», - заявил он.

Как заявил по этому поводу С.БЕРЕЗКИН, он и его фракция будет действовать исключительно в правовом поле, возможность своей отставки он не комментировал.

«Мы будем обращаться лично к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ. Думаю, он просто не владеет ситуацией, которая сейчас происходит в Кировограде, она выходит за пределы разрешенного. У нас нет Партии регионов, у нас есть «Партия Шарова», - заметил он.

Секретарь городского совета Кировограда Л.КАЛКИНА ситуацию комментировать отказалась.

В составе нынешней каденции городского совета Кировограда работают 76 депутатов. Из них 36 мандатов принадлежат БЮТ, 10 - Партии регионов, 9 – блоку „Наша Украина”, 6 – городской организации Либеральной партии Украины, 5 – Народному блоку Литвина, 5 – КПУ, 5 – СПУ.

Как сообщал УНИАН, городской председатель Кировограда Валерий КАЛЬЧЕНКО сложил с себя полномочия, отдав преимущество работе в парламенте, куда он прошел по списку БЮТ. Повторные выборы в городе назначены на 26 ноября.