В Украину прилетел глава МИД Дании

14:15, 30 января 2017
Политика
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Министр иностранных дел Королевства Дания Андерс Самуельсен прибыл в Украину с рабочим визитом.

@DKAMBinUkraine

Об этом в Twitter сообщил посол Дании в Украине Кристиан Донс.

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"Очень рад приветствовать Андерса Самуельсена с первым визитом на посту нового датского министра иностранных дел за пределами ЕС в Украине", - написал дипломат.

Программа его визита предусматривает двухдневное пребывание в Украине.

Как сообщили УНИАН в МИД Украины, этот визит будет способствовать углублению украинско-датского политического диалога и обозначит новые направления дальнейшего двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте привлечения помощи Дании для реализации системных реформ в Украине.

"Важной составляющей программы визита должна стать совместная поездка глав украинского и датского внешнеполитических ведомств в Днепр и Мариуполь, в частности, с целью получения актуальной информации о ситуации в районе проведения АТО, состояние имплементации Минских договоренностей, масштабы российской агрессии против Украины", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Теги: #АТО#Днепр#Донбасс#МИД#Дания