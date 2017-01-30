В Украину прилетел глава МИД Дании

Об этом в Twitter сообщил посол Дании в Украине Кристиан Донс.

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"Очень рад приветствовать Андерса Самуельсена с первым визитом на посту нового датского министра иностранных дел за пределами ЕС в Украине", - написал дипломат.

Программа его визита предусматривает двухдневное пребывание в Украине.

Как сообщили УНИАН в МИД Украины, этот визит будет способствовать углублению украинско-датского политического диалога и обозначит новые направления дальнейшего двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте привлечения помощи Дании для реализации системных реформ в Украине.

"Важной составляющей программы визита должна стать совместная поездка глав украинского и датского внешнеполитических ведомств в Днепр и Мариуполь, в частности, с целью получения актуальной информации о ситуации в районе проведения АТО, состояние имплементации Минских договоренностей, масштабы российской агрессии против Украины", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.