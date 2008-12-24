Саморазрушение Ющенко и Тимошенко продолжает набирать обороты - Die Welt

В свете очередного газового конфликта России с Украиной газета Welt анализирует отношения Москвы с соседями:

В начале 90-х Россия была источником многих важных демократических импульсов. В те времена так называемые «запоздалые страны» - Украина и Беларусь – находились в летаргическом сне. Но положение дел стремительно изменилось, как будто картинка в калейдоскопе. Как не парадоксально, сегодня скромную надежду на демократизацию подает Беларусь. Авторитарный правитель Лукашенко проводит, пусть и ограниченную, либерализацию «сверху». В то время как в России подавляются любые протесты, даже если они обусловлены исключительно экономическими причинами, в Беларуси снова разрешены демонстрации, на которые, правда, никто не спешит. Немногочисленная оппозиция осознала, что существование Лукашенко является своего рода гарантией суверенитета страны. Однако в экономической сфере у Лукашенко связаны руки: новый большой кредит, предоставленный Россией, однозначное тому свидетельство.

Иное положение дел в Украине. Четыре года после «оранжевой революции» ситуация видится весьма тревожной. Саморазрушение бывших революционеров – Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко – продолжает набирать обороты. Останавливаются сталелитейные комбинаты, закрываются газеты, начались массовые увольнения. Вряд ли какая-то европейская страна пострадала от кризиса в такой мере, как Украина. Как долго будет длиться политический паралич и сможет ли консенсус относительно мирного решения конфликтов устоять под давлением последующего обострения ситуации, пока неясно, пишет газета Welt.

Немецкая волна