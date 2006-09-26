Тимошенко на 750-летие Львова сделает городу подарок

30 сентября во Львов приедет лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО для участия в ряде мероприятий по случаю 750-летнего юбилея города.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН народный депутат Украины, член фракции БЮТ Степан КУРПИЛЬ.

“Юлия Владимировна также посетит Львовский исторический музей, и подготовила по случаю юбилея Львова от себя подарок городу – историческую реликвию, которую передаст в Исторический музей. Какой именно будет подарок, я не уполномочен рассказывать”, - сказал С.КУРПИЛЬ.

Кроме того, по словам народного депутата, Ю.ТИМОШЕНКО объявит об учреждении именных стипендий для студентов Львовского Национального университета им. И.Франко и Национального университета “Львовская Политехника”, которые будут получать отличники учебы, а также дети из многодетных малообеспеченных семей.