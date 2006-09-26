Прозрачность власти в сентябре (опрос)
УНИАН предлагает вам поставить свою оценку
Проект “УНИАН - прозрачная власть”, созданный информационным агентством УНИАН при содействии Фонда развития украинских СМИ Посольства США в Украине, предлагает пользователям Интернет выставить свою оценку властным институтам в контексте прозрачности их работы.
В частности, посетители сайта unian.net приглашаются зайти в рубрику “Прозрачная власть” и заполнить сентябрьскую анкету.
По результатам интернет-опроса, а также по результатам опроса экспертов, журналистов и обычных граждан будет вычислен интегрированный индекс прозрачности власти и продемонстрирована динамика его колебаний по сравнению с предыдущими месяцами.
Напомним, что с момента учреждения проекта интегрированный индекс, определяющий общий уровень прозрачности власти в Украине, исчислялся уже трижды, и за предыдущие месяцы по 10-балльной шкале он составлял: в июне - 4,9 балла, в июле - 4,075 балла, в августе - 3,78 балла.
Также "Прозрачная власть" исчисляла уровень открытости отдельных центральных органов власти, для определения которого (как и общего индекса) были опрошены 4 фокус-группы - эксперты, журналисты, репрезентативно - граждане и посетители сайта УНИАН - электронным голосованием.
Подробнее результаты выглядят следующим образом:
Верховная Рада Украины: июнь - 5,82 балла; июль - 4,5 балла; август - 4,5 балла.
Национальный банк Украины, соответственно, - 4,92; 4,5; 4,33.
Президент Украины и Секретариат Президента – 4,81; 4,2; 3,98.
Кабинет Министров Украины – 4,7; 4,3; 3,53.
Совет национальной безопасности и обороны Украины – 4,16; 3,0; 3,05.
Министерство иностранных дел – 5,89; 4,8; 4,61.
Министерство обороны – 5,34; 4,7; 4,44.
Министерство юстиции – 5,26; 4,5; 4,25.
Министерство финансов – 5,04; 4,8; 3,77.
Министерство экономики – 4,89; 4,6; 3,96.
Министерство внутренних дел – 4,78; 4,4; 4,05.
Фонд государственного имущества - 4,74; 4,3; 4,26.
Пенсионный фонд – 4,45; 3,9; 3,67.
Министерство охраны окружающей среды – 4,37; 4,1; 3,52.
Министерство здравоохранения – 4,27; 3,9; 3,54.
Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 4,04; 3,7; 3,59.
Государственная налоговая администрация – 4,04; 3,7; 3,27.
Антимонопольный комитет – 3,95; 4,0; 3,6.
Государственная таможенная служба – 3,55; 3,4; 3,25.
Министерство топлива и энергетики – 3,28; 3,2; 2,85.