Прозрачность власти в сентябре (опрос)

Проект “УНИАН - прозрачная власть”, созданный информационным агентством УНИАН при содействии Фонда развития украинских СМИ Посольства США в Украине, предлагает пользователям Интернет выставить свою оценку властным институтам в контексте прозрачности их работы.

В частности, посетители сайта unian.net приглашаются зайти в рубрику “Прозрачная власть” и заполнить сентябрьскую анкету.

По результатам интернет-опроса, а также по результатам опроса экспертов, журналистов и обычных граждан будет вычислен интегрированный индекс прозрачности власти и продемонстрирована динамика его колебаний по сравнению с предыдущими месяцами.

Напомним, что с момента учреждения проекта интегрированный индекс, определяющий общий уровень прозрачности власти в Украине, исчислялся уже трижды, и за предыдущие месяцы по 10-балльной шкале он составлял: в июне - 4,9 балла, в июле - 4,075 балла, в августе - 3,78 балла.

Также "Прозрачная власть" исчисляла уровень открытости отдельных центральных органов власти, для определения которого (как и общего индекса) были опрошены 4 фокус-группы - эксперты, журналисты, репрезентативно - граждане и посетители сайта УНИАН - электронным голосованием.

Подробнее результаты выглядят следующим образом:

Верховная Рада Украины: июнь - 5,82 балла; июль - 4,5 балла; август - 4,5 балла.

Национальный банк Украины, соответственно, - 4,92; 4,5; 4,33.

Президент Украины и Секретариат Президента – 4,81; 4,2; 3,98.

Кабинет Министров Украины – 4,7; 4,3; 3,53.

Совет национальной безопасности и обороны Украины – 4,16; 3,0; 3,05.

Министерство иностранных дел – 5,89; 4,8; 4,61.

Министерство обороны – 5,34; 4,7; 4,44.

Министерство юстиции – 5,26; 4,5; 4,25.

Министерство финансов – 5,04; 4,8; 3,77.

Министерство экономики – 4,89; 4,6; 3,96.

Министерство внутренних дел – 4,78; 4,4; 4,05.

Фонд государственного имущества - 4,74; 4,3; 4,26.

Пенсионный фонд – 4,45; 3,9; 3,67.

Министерство охраны окружающей среды – 4,37; 4,1; 3,52.

Министерство здравоохранения – 4,27; 3,9; 3,54.

Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 4,04; 3,7; 3,59.

Государственная налоговая администрация – 4,04; 3,7; 3,27.

Антимонопольный комитет – 3,95; 4,0; 3,6.

Государственная таможенная служба – 3,55; 3,4; 3,25.

Министерство топлива и энергетики – 3,28; 3,2; 2,85.