Пинзеник заявляет, что Янукович тащит Украину в петлю

Экс-министр финансов, председатель партии «Реформы и порядок» Виктор ПИНЗЕНИК, заявляет, что новое правительство намерено до 2010 года удвоить долг Украины – до 188 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПРП, об этом он сказал, комментируя среднесрочный прогноз экономического развития, утвержденный постановлением Кабмина № 1359 от 25 сентября «О прогнозе показателей сводного бюджета Украины по основным видам доходов, расходов и финансирования на 2008-2010 годы».

«На смену политике снижения долга государства, которая проводилась последние полтора года, новое правительство планирует втянуть Украину в долговую петлю», - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК.

Он напомнил, что по состоянию на 1 августа 2006 года государственный долг Украины составлял 74,2 млрд. грн., что на 11,2 млрд. меньше, чем в начале 2005 года. До 2010 года новое правительство планирует не уменьшать, а, напротив, удвоить государственный долг, доведя его размер до 188 миллиардов. Именно такая норма относительно уровня долга (20% ВВП) предусмотрена одобренным правительством прогнозом экономического развития.

«Лишь рост ежегодных бюджетных расходов на обслуживание такого долга достигнет суммы в 15 миллиардов гривен», - подчеркнул экс-министр финансов. Он также отметил, что, для сравнения, в проекте бюджета на 2007 год, утвержденном новым правительством, на финансирование расходов Министерства образования предусмотрено 10,3 млрд. грн., Минздрава – около 4,0 млрд., Минкультуры – 0,8 млрд. гривен.