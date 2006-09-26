Где и как относятся к широкой коалиции (опрос)

К созданию широкой коалиции в Верховной Раде положительно относятся 54% респондентов на юге Украины и только 25% - на западе.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы данные социологического опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им.Яременко и центра “Социальный мониторинг”, сообщил журналистам директор центра “Социальный мониторинг” Дмитрий ДМИТРУК.

По его словам, скорее поддерживают создание широкой коалиции 54% опрошенных на юге, 52% - на востоке, 43% - в Крыму и только 25% - на западе и 34% респондентов - в центре Украины.

При этом не поддерживают такой формат коалиции 31% респондентов на юге, 23% - на востоке, 24% - в Крыму, 58% - на западе и 43% - в центре Украины.

В то же время, наибольшее количество респондентов, которым тяжело ответить на вопрос, зафиксирован в Крыму, на востоке и в центре (соответственно 22%, 21% и 20%). Отказались отвечать 11% респондентов в Крыму и 8% - в Киеве.

Опрос проводился с 12 по 19 сентября во всех регионах Украины, Крыма и Киеве при участии 2181 респондента, старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет 1,29-2,16%.