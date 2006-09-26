Тимошенко набралась немецкого опыта

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обсудила с вице-президентом Бундестага ФРГ Петрой ПАУ политическую ситуацию в Украине в условиях конституционной реформы, вступившей в силу, а также построение парламентской оппозиции и законодательного обеспечения ее прав согласно европейскому опыту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, П.ПАУ отметила, что Блок Юлии Тимошенко - единственная политическая сила в Украине, сделавшая заявление по поводу 65-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

П.ПАУ прибыла в Украину по поручению президента Бундестага для участия в мероприятиях, приуроченных к 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра.