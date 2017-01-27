Мэру Перемышля до сих пор запрещен въезд в Украину, вопрос в работе - СБУ

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Мы пока прорабатываем это решение", - сказала она.

Вместе с тем, как пишет Украинская правда, в СБУ не подтвердили отмену запрета, указавши, что этот вопрос прорабатывают с МИД.

"Вопрос находится на проработке с МИД", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянськая.

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В то же время спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца подчеркнула, что такое решение должна принимать СБУ, но вопрос находится под их контролем.

"Министр держит вопрос под личным контролем, были телефонные разговоры с польским министром, но именно СБУ принимает решение", - сказала она.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что отмена запрета на въезд в Украину мэру Перемышля стала возможной благодаря вмешательству президента Петра Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2016 года в польском Перемышле участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали "Смерть украинцам". Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что антиукраинский инцидент во время марша в Перемышле является провокацией, "в которой есть рука Кремля".

17 декабря мэра Перемышля Роберта Хому, который должен был прибыть во Львов, не пустили на территорию Украины. В СБУ объяснили, что ему запрещен въезд в страну на 5 лет за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни.

"Запретили в 2016 году на 5 лет за деятельность, направленную во вред государственной безопасности Украины, а также в интересах обеспечения национальной безопасности и в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности, законами Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "Об основах национальной безопасности Украины", - уточнила Гитлянская.

18 января Посольство Польши направило МИД Украины ноту с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств для запрета на въезд в страну мэру Перемышля.

Вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак заявил, что, по его информации, СБУ имела сомнения по поводу позиции мэра Хомы. «Эта аргументация непонятна, странна и неприемлема», - отметил вице-министр.

Также он заявил, что решение о запрете, выданное мэру Перемышля, вредит польско-украинским отношениям. По его словам, если украинская сторона не отменит этого решения, то представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве. Вице-министр сообщил, что таким будет только начало польской реакции, которая будет иметь действительно серьезные последствия.

Вместе с тем председатель СБУ Василий Грицак убежден, что запрет на въезд в Украину мэру Перемышля будет иметь позитивные последствия для него. "Мы действительно в курсе жестких заявлений МИД Польши, но я хочу отметить, что мэр города Перемышль дал оценку тому, что происходило в городе Перемышль и осудил акты, которые были совершены участниками акции, как бы сказать, недружественный для Украины. И я думаю, что это (запрет на въезд в Украину - УНИАН) будет иметь определенные позитивные последствия для него, и сейчас этот вопрос находится в ведении внешнеполитического ведомства нашего государства", - сказал он журналистам накануне.