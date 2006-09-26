Председатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов проведет пресс-конференцию в Киеве

В Киеве 27 сентября в 18.30 состоится пресс-конференция председателя Совета Федерации РФ Сергея МИРОНОВА.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве России в Украине.

Пресс-конференция будет посвящена итогам участия С.МИРОНОВА в траурных мероприятиях по случаю 65-летия трагедии в Бабьем Яре и переговоров с руководством Украины.

Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Липская, д. 5, отель «Национальный», 4-й этаж, VIP-комната.

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