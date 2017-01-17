Бойко не знает о "расколе" "Оппоблока" на две политсилы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, комментируя сообщения о якобы "расколе" в партии.

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"Я, откровенно говоря, только что услышал эту информацию о расколе, который у нас якобы есть", - отметил Бойко.

На уточнение, планируется ли создать в составе партии два отдельных крыла, Бойко ответил: "Два отдельных крыла мы не планируем".

О расколе в "Оппоблоке" во вторник, ссылаясь на источник в руководстве партии, сообщило издание Informator. По их данным, уже принято окончательное решение о разделении проекта примерно поровну между двумя группами его главных бенефициаров. Будут созданы две новые политические силы.

Сообщается, что в каждое из политических новообразований войдет примерно по двадцать действующих депутатов от "Оппоблока". Вероятно, партия на основе группы Ахметова будет насчитывать чуть больше людей.

Одну из новых политсил возглавит Юрий Бойко, но, по факту, техническим сопредседателем будет Сергей Левочкин. Рабочий вариант названия – Партия развития Украины. Партия Левочкина-Фирташа-Бойко будет тесно сотрудничать с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.

"Фактически этот процесс давно начался и координирует его кум Путина Виктор Медведчук. Цель – досрочные парламентские перевыборы любой ценой", - говорится в статье.

Другую партию возглавит Вадим Новинский, владелец 25% крупнейшего металлургического холдинга страны "Метинвест", 75% акций которого принадлежит Ринату Ахметову. Партия Ахметова-Новинского будет иметь целью постоянно поддерживать доброжелательный диалог с Администрацией президента, не будет "шатать" на перевыборы и, возможно, ситуативно поддерживать провластную коалицию, когда той не будет хватать голосов для проведения того или иного вопроса в Верховной Раде.