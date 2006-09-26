В Секретариате Президента Украины заявляют, что поставок «Кольчуг» в Иран не было и быть не могло.

Об этом сегодня пишет газета "Дело", комментируя заявление британского издания Janes Defence Weekly о том, что Украина поставила в Иран радары «Кольчуга».

Так, по словам заведующего отделом программ военно-технического сотрудничества Главной службы оборонной политики Секретариата Президента Украины Виктора ГВОЗДЯ, поставок «Кольчуг» в Иран не было и быть не могло. «Существующая в Украине система экспортного контроля предполагает очень жесткие меры проверки всех поставок вооружений за рубеж. Государственная служба экспортного контроля Украины разрешений на поставки «Кольчуг» в Иран не выдавала. Поэтому говорить о реальности продажи украинских станций в Иран не приходится», - заявил В.ГВОЗДЬ.

По его мнению, нереальным является и предположение о возможности нелегальных поставок «Кольчуг» из Украины. «Украинские спецслужбы жестко отслеживают ситуацию в сфере торговли оружием», - сказал В.ГВОЗДЬ. По его словам, каждая «Кольчуга» в Украине находится под жестким контролем. После известного иракского «кольчужного скандала» каждый винтик этих станций контролируется, и трудно (даже с чисто технической стороны) предположить, что станции могли вывезти в Иран, сказал В.ГВОЗДЬ.

Кроме того, он заявил, что продажа «Кольчуг» в Иран на фоне тяжелых переговоров мирового сообщества по иранской ядерной программе является абсолютно нелогичной с точки зрения курса Украины на европейскую интеграцию.

Как пишет «Дело», уникальный в своем роде радиолокационный комплекс «Кольчуга» состоит из трех станций. Каждая из них позволяет представить на электронной карте местности, которая высвечивается на дисплее, полную картину расположения всех источников радиотехнического измерения (морских, наземных, воздушных) в радиусе до 600 км и в диапазоне частот 0,1-18,0 ГГц. При этом станция, имея значительную базу данных, идентифицирует источник сигнала и представляет расчету с достоверностью 0,9 его вероятный «образ». Определение координат объекта производится автоматически.

Распознавание объекта совершается предварительно на расстоянии до 600 км, что позволяет оператору своевременно оценить реальную опасность и дает достаточно времени (не менее 20-30 минут) для принятия необходимых мер, к примеру, системой ПВО. Использование комплекса в пограничной зоне позволяет «заблокировать» границу на протяжении до 1 тыс. км.

Интенсивность входного потока информации неограничена. Все операции по обнаружению и распознаванию источника радиоизлучения совершаются автоматически. Одно из несомненных достоинств комплекса — невозможность его определения радиоэлектронными средствами противника. В то же время объект, который попал в поле зрения комплекса, не подозревает о том, что его обнаружили.

В 2002 году США обвинили Украину в продаже Ираку нескольких «Кольчуг». Доказать факт продажи «Кольчуг» Соединенным Штатам так и не удалось даже после проведения военной операции в Ираке. Однако для Украины этот случай принес наибольшее охлаждение отношений с США с момента обретения независимости.