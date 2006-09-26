Гавриш распереживался за Президента и демократию

Отказ от всенародных выборов Президента и переход к избранию главы государства в Верховной Раде при сохранении системы парламентских выборов на основе партийных списков в закрытом режиме может привести к диктатуре и узурпации власти в стране.

Такое мнение высказал представитель Социал-демократической партии (объединенной) Украины Степан ГАВРИШ в интервью газете «Столичные новости».

«На мой взгляд, очень опасно, если Президент не будет избираться всенародно. По сути, это шаг к диктатуре и узурпации власти при парламентских выборах с закрытыми списками. Это приведет к тому, что избирать Президента будет небольшая политическая группа в ВР. Так или иначе, Президент будет лишь частью придворной группы премьер-министра Украины», - сказал С.ГАВРИШ.

Представитель СДПУ(о) считает, что для реальной демократии необходимо сохранить всенародные выборы одной из ключевых фигур в руководстве страны. «Для системы противовеса, для реальной демократии необходимо, чтобы одного из лидеров – или премьера, или Президента – избирали всенародно. Это будет правильно», - уверен он.

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ выступил с инициативой внесения изменений в Конституцию, чтобы Президент Украины избирался парламентом, а не всенародно. Он считает, что избрание Президента парламентом «закономерно с точки зрения полноценной парламентско-президентской республики. Это снимает проблему двоевластия, но в то же время дает возможность главе государства выступать арбитром в спорах и оставаться гарантом Конституции». Е.КУШНАРЕВ также сообщил, что Партия регионов намерена внести на рассмотрение в Верховную Раду соответствующий законопроект.