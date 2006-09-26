Балога держит дверь Секретариата открытой

Структура Секретариата Президента Украины будет изменена до 4 октября 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Секретариата Виктор БАЛОГА заявил сегодня на селекторном совещании с руководителями областных государственных администраций.

В.БАЛОГА отметил, что руководство Секретариата планирует усилить кадровый потенциал его подразделений, ответственных за координацию деятельности правоохранительных органов, региональную и правовую политику, экономический анализ.

По словам В.БАЛОГИ, отныне внедряется практика регулярных селекторных совещаний и личных встреч руководства Секретариата Президента с главами облгосадминистраций. «Двери для всех открыты», - подчеркнул В.БАЛОГА, поручив председателям ОГА наладить тесное сотрудничество со своими заместителями: Арсением ЯЦЕНЮКОМ, который будет отвечать за экономические вопросы; Виктором БОНДАРЕМ, который будет отвечать за региональную и кадровую политику, деятельность правоохранительных органов и работу с обращением граждан; Александром ЧАЛЫМ, который будет отвечать за вопрос внешней политики; Иваном ВАСЮНИКОМ, который будет отвечать за вопросы гуманитарной политики и политический анализ; Иваном ПЕРЕХОДОЙ, ответственным за главную службу обеспечения, вопросов помилования, гражданства и наград.

Отдельно В.БАЛОГА отметил, что Секретариат Президента «берет под особый контроль анализ проектов нормативных актов правительства и Верховной Рады».

Также он отметил отдельное поручение внедрить в Секретариате четкую систему документооборота, предусматривающую систему контроля выполнения органами исполнительной власти.