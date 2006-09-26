Мороз придумал тест на демократию

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что формирование широкой коалиции будет главным тестом на демократичность украинского общества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он сказал сегодня во время встречи с вице-президентом Немецкого Бундестага Петрой ПАУ.

В частности, А.МОРОЗ проинформировал П.ПАУ, что сейчас проводятся переговоры с фракцией блока «Наша Украина» о расширении коалиции. «Я лично очень заинтересован в расширении коалиции», - заявил председатель Верховной Рады Украины. При этом А.МОРОЗ заметил, что фактически коалиция создана, поскольку семь членов Кабинета Министров являются представителями блока «Наша Украина».

Также в ходе встречи председатель Верховной Рады Украины поблагодарил П.ПАУ за то, что она прибыла в Украину для участия в мероприятиях, посвященных 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В свою очередь П.ПАУ отметила, что для нее было очень важным принять участие в этих мероприятиях.

По ее словам, в Германии годовщину трагедии Бабьего Яра воспринимают как трагическое событие. В Украине и Германии, сказала она, есть похожие памятники: в Берлине памятник Холокосту, а в Украине - Мемориал в Бабьем Яру.

Вместе с тем П.ПАУ выразила обеспокоенность итогами последних региональных выборов в Германии, поскольку, по ее словам, существует тенденция прихода к власти представителей право-радикальных партий, которые вовлекают в свою идеологию молодежь. «Эта проблема очень беспокоит представителей демократических партий, и мы пытаемся действовать широким фронтом и принимать меры, направленные на улучшение социально-экономической ситуации и жизни молодых людей», - сказала она.

П.ПАУ также сообщила, что в Германии ведется большая разъяснительная работа среди молодежи относительно событий Великой Отечественной войны.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины назвал примером для всего мира изменение общественной мнения в Германии относительно трагических событий сороковых годов прошлого века. «В украинском обществе также привито невосприятие крайних радикальных взглядов», - сказал А.МОРОЗ.

Во время встречи также был обсужден вопрос межпарламентского сотрудничества, в частности, на уровне групп дружбы. «Мы заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества, у нас очень большое поле для деятельности», - сказала П.ПАУ.

Во время встречи А.МОРОЗ также сообщил об основных параметрах и новациях законопроекта о государственном бюджете Украины на будущий год.