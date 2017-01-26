Аваков подал электронную декларацию за 2016 год
Министр внутренних дел Арсен Аваков подал электронную декларацию за 2016 год.
Согласно декларации, он получил заработную плату в размере 466 121 грн, что на двести тысяч больше, чем в 2015 году, передает ТСН.
Кроме того, глава МВД получил доходы от стоимости казначейских обязательств Военные серии В (20 тыс. грн) и от казначейских обязательств Военные серии В (2800 грн). Также Аваков получил дивиденды от компании "Avitalia s.r.l." в сумме 148 423 евро, но они не прошли по счету начисления и не были выплачены в 2016 году.
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Жена Авакова по основному месту работы получила 289 032 грн, также она продала акции на сумму 13 156 грн.
В итальянской компании "Avitalia srl" которая принадлежит Авакову, по сравнению с 2015 годом появились две операционные туристические компании, зарегистрированные в ноябре 2016 года.
"100% каждой из этих компаний принадлежит Avitalia srl. На 31.12.16 и по сегодня - объявлен уставный фонд каждой из этих компаний - 10 000 $ -еще не оплачен и созданы компании пока не ведут деятельности", - написал Аваков.
Жена министра в декларации за 2015 год указывала, что является бенефициаром 13 компаний. В декларации за прошлый год не значится ни одной фирмы.
"Имущественный статус движимого и недвижимого имущества не изменился, разве что на три бутылки большого вина стало меньше...наверное разбились", - написал Арсен Аваков. Но отличие в декларациях за 2015 и 2016 годы – в министра зв'явився арендованный в киевском отеле номер.
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"Изменения коснулись наличных и банковских счетов - я закрыл счета в Альфа-банке, увеличил присутствие в государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка", - написал глава МВД.
Арсен Аваков позволил себе пошутить в декларации. В разделе "Нематериальные активы" он отметил, что владеет авторскими правами на "сценарий в виде рюкзаков, с газетными вырезками".
"Печальная история о депутате каплюнаізпартіїпростихблюдей, который вместе с бльовочкіним и столяровою, за российские деньги зарабатывает ложью (стоимость 2 млрд. рублей или 1 грн.)", - такое написал Аваков (цитата дословно).
Глава МВД добавил, что налоговую декларацию подаст соответствии с Законом до мая текущего года.