Балога объявляет конкурс на пресс-секретаря Ющенко

В Секретариате Президента Украины еще не определились с кандидатурой нового пресс-секретаря главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил глава Секретариата Виктор БАЛОГА.

«Мы еще не определились, так что давайте проводите конкурс», - сказал он.

Отвечая на вопрос, с чем связана вчерашняя отставка пресс-секретаря Президента Ирины ГЕРАЩЕНКО, В.БАЛОГА отметил: «Это виденье Иры. И я думаю, что мы остаемся абсолютно друзьями, мы работаем вместе в единой команде. Но она пожелала работать на новой работе», - сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября И.ГЕРАЩЕНКО заявила, что подала в отставку с должности пресс-секретаря главы государства. Она находилась на этом посту с 11 февраля 2005 года.

В тот же день Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал соответствующий указ.