Витренко проинформирует о причинах вчерашнего погрома офиса ПСПУ

Сегодня в 13.00 в УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция на тему: “Демократия по-украински: борьба с Народной оппозицией”. На пресс-конференции лидеры Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО и Владимир МАРЧЕНКО расскажут о причинах и последствиях погрома офиса ПСПУ, во время которого были искалечены сотрудники офиса.

Погром произошел вчера в 18.30 в центральном офисе партии.

Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23.

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.