Оппозиция сделала заявку на кресло слева от Мороза

Юлия ТИМОШЕНКО как председатель фракции БЮТ и лидер парламентской оппозиции направила обращение к председателю Верховной Рады Украины и проект постановления об избрании Николая ТОМЕНКО вице-спикером парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, на заседании фракции Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде кандидатура Н.ТОМЕНКО набрала абсолютное большинство голосов („против” голоса поданы не были, один депутат (Олег ЛЯШКО) воздержался).

БЮТ выражает уверенность в том, что голосование за избрание Н.ТОМЕНКО заместителем председателя Верховной Рады пройдет успешно, а его деятельность на этом посту будет способствовать повышению эффективности законодательной работы.

Как пишет газета “Дело” со ссылкой на источник во фракции БЮТ, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и лидеры фракций парламентского большинства одобрили кандидатуру Н.ТОМЕНКО на должность вице-спикера. По информации газеты, соответствующий проект постановления должен быть зарегистрирован сегодня.