Суд ЕС отказался отменять санкции против российского оборонного завода

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение Суда было обнародовано в среду.

"В сегодняшнем решении Суда (в первом о замораживании активов российской компании в связи с кризисом в Украине), Суд отклонил иск "Алмаз-Антей" и, таким образом, поддержал замораживание активов компании", - говорится в сообщении Суда.

В частности, Суд, в первую очередь, считает, что Совет ЕС "не действовал непропорционально, принимая решение заморозить активы предприятий, которые обслуживают, материально или финансово, действия российской власти, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". "Замораживание средств таких юридических лиц позволяет достичь цели, чтобы предотвратить эскалацию конфликта в Украине", - подчеркнули в Суде.

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В Суде также отметили, что, "преследуя целенаправленно, во-первых, лиц и организации, ответственные за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, и, во-вторых, лиц и юридических лиц, которые материально или финансово поддерживают такие действия, Рада могла законно ожидать, что эти действия будут прекращены или будут стоить дороже тем, кто их оказывает, для того, чтобы содействовать мирному урегулированию кризиса в Украине".

Как известно, ЕС в ответ на кризис в Украине в 2014 году ввел ограничительные меры к физическим и юридическим лицам. "Алмаз-Антей" является государственным предприятием по производству противовоздушного вооружения, включая ракеты класса "земля-воздух" для российской армии. Вместе с этим российская власть, поставляя тяжелое вооружение сепаратистам на востоке Украины, делает свой вклад в дестабилизацию страны. "Алмаз-Алтей" просил аннулировать продление санкций от 2015 и 2016 годов.