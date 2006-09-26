Мороз согласился на Томенко

По имеющейся информации, сегодня в Верховной Раде зарегистрируют проект постановления о назначении Николая Томенко на пост заместителя главы Верховной Рады. Как сообщил источник во фракции БЮТ, кандидатуру уже одобрил спикер Александр Мороз и лидеры фракций парламентского большинства.

Пост вице-спикера остается вакантным с начала июля этого года. После создания «антикризисной» коалиции места в президиуме парламента получили СПУ и КПУ. Как рассказал член фракции Партии регионов Ярослав Сухой, заполнить вакансию БЮТ предлагали еще до парламентских каникул, однако тогда в пылу борьбы в БЮТ отмахнулись от предложения. Среди возможных кандидатур от блока на этот пост называли Александра Турчинова, Сергея Саса и Николая Томенко.

Заместитель лидера БЮТ Александр Турчинов заявлял, что БЮТ согласится внести свою кандидатуру на пост вице-спикера лишь в том случае, если должность будет закреплена за оппозицией в соответствующем законе.

Ранее первый вице-спикер Адам Мартынюк обещал сотрудничать с Томенко в случае его избрания. «Нам делить абсолютно нечего будет», - сказал он. Сейчас Томенко занимает пост главы комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Обком со ссылкой на "Дело"