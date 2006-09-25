Президент присвоил Евгению Пронюку звание Герой Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Государства председателю Всеукраинского общества политических узников и репрессированных Евгению ПРОНЮКУ.

Как отмечается в документе, Е.ПРОНЮК награжден “за гражданское мужество и самоотверженность в отстаивании идеалов свободы и демократии, плодотворную общественно-политическую деятельность на благо Украины”.

Указ размещен на официальном сайте главы государства.

Справка. ПРОНЮК Евгений Васильевич родился 26 сентября 1936 года в с. Хомяковка, Тисменецкого р-на, Ивано-Франковской обл. в семье кузнеца, участника подполья ОУН-УПА. В 1947 г. после депортации семьи в Казахстан и смерти матери рос в детских домах. В 1952 г. убежал, добрался до Киева, где устроился рабочим на завод. Работал токарем, электросварщиком, контролером ОТК, одновременно учился в вечерней школе. В 1957-62 учился на философском отделении Киевского государственного университета им. Т.Шевченко. С 1962 - научный сотрудник Института философии АН УССР.

С конца 50-х - участник национально-культурного, национально-освободительного движения. Распространяет литературу нелегального украинского самиздата.

В 1964 написал для самиздата статью „Состояние и задачи Украинского освободительного движения“, позже изъятую КГБ при арестах у многих оппозиционеров в августе-сентябре 1965. Начиная с 1963 г. Пронюк тесно сотрудничал с Иваном Светличным. После массовых арестов в январе в 1972 г. Пронюку удалось с В.Лесовым издать 6-й номер „Українського вестника“, чтобы этим отвести обвинение от Вячеслава Черновола.

Пронюк был арестован в 1972 г., обвинен в антисоветской агитации и пропаганды по ст. 62 ч. 1 УК УССР. Осужден Киевским областным судом на 7 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. Содержался в лагерях №№ 35, 37, 36 Пермской обл. Активно участвовал в борьбе политзаключенных за свои права. Известна месячная голодовка в 35-й зоне, связанная с отстаиванием прав Пронюка, преследуемого КГБ в лагере. Ссылку отбывал в Казахстане.

Полностью отбыв срок, в апреле в 1984 г. вернулся в Киев. В 1988-м принял участие в создании Украинского Хельсинкской Союза (УГС), был членом его исполкома. В том же года, как член инициативной группы, создавал Украинский „Мемориал“ им. В.Стуса.

В 1989 г. инициировал создания Всеукраинского общества политических узников и репрессированных, учредительное собрание которого состоялись в Киеве на Львовской площади под открытым небом и с тех пор его неизменный председатель. Был среди организаторов Народного руха Украины (НРУ). В 1990 г. - один из основателей Украинской Республиканской партии, все эти годы - член ее руководства.

В 1994 г. избран народным депутатом Украины.

Награжден медалью Т.Шевченко „За самоотверженный труд во благо всего украинского народа и жертвенный вклад в освобождение Украины и поддержку свободы всем народам мира“ Союза Освобождения Украины (1977), почетным орденом „Січовий Хрест“ (1995), орденом Венгрии „Крест за заслуги“ (1996), орденом „За заслуги“ III степени (1996).

По материалам сайта Украинской хельсинкской группы