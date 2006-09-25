Эксперты о переформатировании коалиции

Политологи комментируют возможность переформатирования антикризисной коалиции в Коалицию национального единства.

Об этом говорится в переданном УНИАН эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что не вся фракция “Наша Украина” как “единый политический субъект” может вступить в большинство. По его убеждению, это будет противоречить политической логике, поскольку им придется садиться за стол переговоров рядом с коммунистами, а именно конфликт между коммунистами и националистами и породил современную Украину пятнадцать лет назад”.

В то же время В.НЕБОЖЕНКО допустил как вариант, что часть “Нашей Украины” неформально через какое-то промежуточное объединение будет сотрудничать с большинством, будет принимать участие в голосовании в интересах правительственной коалиции, а часть - активно будет сотрудничать с Юлией ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что новое коалиционное соглашение нужно прежде всего «Нашей Украине», для того чтобы хоть как-то оправдать свое пребывание в правительстве. А “регионалам” нужен не так формальный документ, как просто участие «людей Президента» во власти. “Это дает “регионалам” дополнительную легитимизацию и возможность ассимиляции этих самых «людей Президента», а по возможности и самого Президента”, - отметил О.ДОНИЙ.

По его словам, подписание очередного коалиционного соглашения - это чистая формальность, своеобразный «фантик» для общественности, ведь неформальное вхождение «Нашей Украины» в антикризисную коалицию уже состоялось.

По мнению политолога, представители “Нашей Украины” попали в правительство В.ЯНУКОВИЧА в результате каких-то секретных договоренностей.

О.ДОНИЙ отметил, что попытки объяснить присутствие этих министров в правительстве “регионалов” Универсалом национального единства не выдерживают никакой критики, ведь в Универсале нет ни одной статьи, которая касалась бы кадрового распределения. Более того, министры-“нашеукраинцы” в правительстве ЯНУКОВИЧА не были исключены из партии, хотя на момент образования правительства действовало партийное решение, которое разрешало только «помаранчевый» формат коалиции. “Следовательно, либо существуют какие-то секретные дополнения к Универсалу, либо есть негласные договоренности о кадровом распределении. Вполне возможно, что эти договоренности носят финансовый характер”, - предполагает О.ДОНИЙ.

В то же время эксперт политико-правовых программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Александр ЛИТВИНЕНКО убежден, что для «Нашей Украины» вхождение в широкую коалицию стало началом политического конца. По мнению эксперта, прямой путь для нее - в оппозицию. “То есть тот случай, при котором действительно можно было бы говорить о широкой коалиции, мне кажется, утрачен был еще полтора – два месяца назад”, - отметил политолог.

По мнению президента Украинской Академии политических наук Николая МИХАЛЬЧЕНКО, переформатирование антикризисной коалиции в Коалицию национального единства не состоится. «Если говорить о Коалиции национального единства, то в нее не вписываются коммунисты, которые вошли в антикризисную коалицию на соответствующих условиях и которые могут не удовлетворить их в широкой коалиции. Это касается вопросов языка, вопросов европейской интеграции, вопросов отношения к России и т.д”, - сказал он.

Н.МИХАЛЬЧЕНКО также считает, что затягивание переговоров свидетельствует о том, что в Украине может оказаться оппозиция не во главе с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, а во главе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, “если команды ЯНУКОВИЧА и ЮЩЕНКО смогут между собой договориться”. Эксперт сомневается, что это соглашение о создании новой коалиции будет подписано на этой неделе.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО не исключает если не полное, то частичное присоединение «Нашей Украины» к антикризисной коалиции. Или, по мнению политолога, это будет особый статус отношений между «Нашей Украиной» и этой коалицией. “Варианты могут быть разными, но так или иначе логика политического процесса, которая была определена в начале августа, диктует согласование интересов между «Нашей Украиной» и нынешней коалицией», - считает он. По убеждению В.ФЕСЕНКО, в противном случае возникнут серьезные политически-структурные противоречия. В частности, возникнут вопросы о статусе тех министров, которые представляют в правительстве не только Президента, но и фракцию «Наша Украина».

Директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ считает, что пока в переговорах о широкой коалиции не решены основные принципиальные вопросы, в частности, отношение к членству в НАТО, отношение к русскому языку, взаимоотношениям с Россией.

В.МАЛИНКОВИЧ также не уверен, что новая коалиция, если она будет создана, будет эффективной.

По его мнению, правы те члены фракции «Нашей Украины», которые не хотят входить в коалицию, поскольку им придется отступить от обязательств и обещаний, данных избирателям, но если состоится переформатирование коалиции, то изменить ее название - это очень просто.

По словам В.МАЛИНКОВИЧА, вопрос в том, как договорятся стороны, которые до сих пор договориться не могут и прежде всего коммунисты и националисты из “Нашей Украины”. При этом он отметил, что Партия регионов и социалисты не смогут отказаться от участия в коалиции коммунистов.