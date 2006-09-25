Еще два экс-министра стали советниками
19:41, 25 сентября 2006Политика
386
Теперь Президенту есть с кем поговорить о здравоохранении и экологии
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами назначил Николая ПОЛИЩУКА и Павла ИГНАТЕНКО советниками главы государства.
Указы обнародованы на официальном сайте Президента Украины.
Справка УНИАН. Н.ПОЛИЩУК занимал должность министра здравоохранения Украины в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО с февраля по сентября в 2005 г.
П.ИГНАТЕНКО был министром охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины и в правительстве Ю.ТИМОШЕНКО, и в правительстве Юрия ЕХАНУРОВА – с февраля в 2005 г. по август в 2006 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter