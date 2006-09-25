Еще два экс-министра стали советниками

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами назначил Николая ПОЛИЩУКА и Павла ИГНАТЕНКО советниками главы государства.

Указы обнародованы на официальном сайте Президента Украины.

Справка УНИАН. Н.ПОЛИЩУК занимал должность министра здравоохранения Украины в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО с февраля по сентября в 2005 г.

П.ИГНАТЕНКО был министром охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины и в правительстве Ю.ТИМОШЕНКО, и в правительстве Юрия ЕХАНУРОВА – с февраля в 2005 г. по август в 2006 г.