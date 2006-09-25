Блок Тимошенко: повышение тарифов на ЖКХ несовместимо с жизнью

Политический совет Блока Юлии Тимошенко в городе Киеве рассматривает повышение всех тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения столицы как противоречащее интересам и материальным возможностям киевлян.

Как говорится в заявлении политсовета БЮТ в г. Киеве, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Украины является прямым и непосредственным следствием установления чрезвычайно завышенных тарифов на украинский природный газ.

“Как известно, отпускные цены на природный газ для населения в Украине не пересматривались на протяжении семи лет - с апреля 1999 г. по май 2006 г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повышала тарифы на газ для населения дважды: 1 мая на 25% - до 22-24 коп./куб. и 1 июля на 85% - до 40,7-44,4 коп./куб. Сегодня в Киеве, по оценкам экспертов, себестоимость электроэнергии составляет 0,09 коп. (плата - 22,5 коп.), газа - 114 грн. за тыс. кубометров (плата - 414 грн.), содержание домов коммунальных ЖЭКов – 1,03 коп. за кв. м, холодной воды -1,12 грн. за кубометр”, - говорится в заявлении.

БЮТ отмечает, что “действия новосформированного Кабинета министров во главе с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ олицетворяют безответственное отношение к необходимому социально-экономическому обеспечению жизни людей не только столицы, но и всей страны. Правительство Виктора ЯНУКОВИЧА сегодня имеет все возможности отменить необоснованное завышение тарифов для населения, однако сознательно этого не делает. Тем самым фактически признает, что является правопреемником коррупционных и теневых схем в энергетической сфере государства. Таким образом деньги от населения идут на обслуживание аппетитов теневой коррупционной системы.

Введение новых тарифов на природный газ для населения и рост цен на коммунальные услуги приведет к переходу значительного количества киевлян в статус малообеспеченных, а многих поставит на черту выживания”.

Киевские городские партийные организации Блока Юлии Тимошенко считают неуместным и необоснованным повышение тарифов на воду, газ, электроэнергию, отопление. Блок Юлии Тимошенко и члены партий, входящих в блок, негативно оценивают действия Кабинета министров Украины, органов местного самоуправления, жилищно-коммунальных предприятий, других предприятий, которые поддержали рост тарифов в ЖКХ.

“Пока не будет внедрен механизм компенсации расходов потребителей услуг жилищно-коммунальной сферы, до тех пор ни в каком случае нельзя позволить киевским должностным лицам и украинскому правительству решать проблемы города за средства людей”, отмечается в заявлении.

Для нормализации тарифной политики и устранения теневых схем с газового рынка Украины, Блок Юлии Тимошенко предлагает руководству государства:

“- немедленно отменить необоснованное повышение тарифов на газ для населения Украины и бюджетных учреждений;

- прекратить деятельность на газовом рынке непрозрачных компаний, исповедующих теневые методы работы и создающие необходимость стремительного повышения цен на газ;

- вернуться к выполнению прямых межправительственных соглашений о поставках газа между Украиной и Туркменистаном, Российской Федерацией, Казахстаном, Узбекистаном без сомнительных финансовых посредников;

- срочно принять закон, подготовленный депутатами фракции Блока Юлии Тимошенко, о запрете конфискации жилья у граждан Украины за долги по жилищно-коммунальным услугам”.

Ввиду таких действий правительства, для покрытия разницы между действующими тарифами на жилищно-коммунальные услуги и фактической себестоимостью их производства, БЮТ предлагает Киевскому городскому совету рассмотреть вопрос о повышении ставок арендной платы за пользование земельными участками Кабинета Министров Украины и центральными органами исполнительной власти.