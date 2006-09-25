Доверие к Ющенко снизилось, к Януковичу - возросло (опрос)

Уровень доверия населения к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в сентябре снизился до 38% против 41% в январе 2006 года, в то же время у премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА повысился до 49% (37% - в январе 2006 года).

Как передает корреспондент УНИАН, о таких результатах социологического исследования сообщил директор Центра “Социальный мониторинг” Дмитрий ДМИТРУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“При этом показатель тех, кто не доверяет Президенту, остался стабильным, и как в предыдущие периоды составляет 53%”, - сказал Д.ДМИТРУК.

По его словам, “единственным должностным лицом, у которого в сентябре был позитивный баланс доверия, стал премьер-министр”. При этом он отметил, что “каждый премьер-министр начинает с высокого уровня доверия”.

“По результатам исследования отрицательный баланс можно наблюдать у председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА”, - добавил социолог. Он обратил внимание на то, что тяжело определить уровень доверия к А.МОРОЗУ, поскольку в начале 2006 года его рейтинг измерялся как лидера партии (СПУ).

В свою очередь, председатель правления Украинского института социальных исследований имени Яременко Ольга БАЛАКИРЕВА отметила, что более четверти опрошенных за полгода разочаровалась в тех политических силах, которые избирали в парламент в марте. “Самый высокий показатель разочарования - в Киеве, Центральном, Западном и Северном регионах Украины, более низкий - на Востоке и в Крыму”, - сказала она.

Вместе с тем, О.БАЛАКИРЕВА отметила, что по результатам исследования сейчас еще нет ни одного региона, где бы “доля разочарованных в своем выборе была больше показателя довольных”.

Украинский институт социальных исследований им. Яременко и Центра “Социальный мониторинг” проводили опросы с 12 по 19 сентября 2006 года во всех регионах Украины, Крыма и Киеве при участии 2181 респондента в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет 1,29-2,16%.