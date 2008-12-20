Тимошенко рассказала как делила с Януковичем полномочия Президента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что коалиция БЮТ и Партии регионов не состоялась из-за того, что эта партия настаивала на внесении изменений в Конституцию Украины, которые предусматривают избрание Президента Верховной Радой, и его полномочия при этом существенно расширяются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер рассказала в программе «Шустер Live» на телеканале «Украина».

Она отметил, что фактически Партия регионов предлагала наделить Президента, избираемого в парламенте, полномочиями практически в два раза большими, чем были полномочия у Президента Леонида КУЧМЫ.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что Партия регионов предлагала дать Президенту право своими указами без согласия Верховной Рады назначать генерального прокурора, председателя СБУ, ПР предлагала «фактически указами Президента вершить правосудие», назначать губернаторов, только они назывались бы префектами.

«Я хочу сказать, что если такие полномочия у Президента… президентская форма правления тоже имеет право на жизнь, но тогда Президент должен избираться всенародно. Здесь мы не могли найти взаимопонимание, потому что это противоречит всем канонам, практически, которые должны быть в Конституции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что по-прежнему остается открытой для сотрудничества, «и если можно это делать на базе формирования общего правительства, если это можно делать на базе формирования общих законов и их принятия… Нужно делать то, что сегодня возможно, и объединяться вокруг того, что сегодня может служить для объединения, а это защитит людей и защитит свою страну – вот наша задача».