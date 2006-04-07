Немцов: ”Тимошенко - худший вариант премьера”

Российский политик Борис НЕМЦОВ считает худшим вариантом для Украины, если лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО станет премьер-министром Украины.

"Худший вариант для Украины, если в русле создания "оранжевой коалиции" ТИМОШЕНКО станет премьер-министром", - заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" член федерального политсовета СПС Б.НЕМЦОВ.

Возможность премьерства Ю.ТИМОШЕНКО он назвал "дискредитацией и Президента ЮЩЕНКО, и народовластия, и демократии в Украине". "Все равно ее придется потом увольнять, но в обстановке глубокого экономического кризиса", - считает Б.НЕМЦОВ.

На вопрос о кандидатуре украинского премьер-министра он отметил, что "любой другой лучше", добавив, что премьерство Ю.ТИМОШЕНКО приведет к обострению российско-украинских отношений.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года советник Президента Украины Борис НЕМЦОВ заявлял, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО довело «процветающую экономику Украины до серьезного экономического кризиса». В частности, по его словам, "в Украине ТИМОШЕНКО создала враждебный инвестиционный климат, а управленческий хаос в правительстве был беспредельным". Б.НЕМЦОВ приветствовал решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отправить Ю.ТИМОШЕНКО в отставку, добавив: "Надо было ее гнать раньше".