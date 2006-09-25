Суд признал победу Гурвица на выборах мэра Одессы в 1998 г.

Спустя восемь лет Апелляционный суд Кировоградской области исправил судебную ошибку, допущенную коллегией судей Кировоградского областного суда при рассмотрении жалобы тогдашнего кандидата в мэры Одессы Руслана БОДЕЛАНА о признании недействительными выборов Одесского городского председателя 29 марта 1998 года, на которых одержал победу его оппонент Эдуард ГУРВИЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, официальное сообщение об этом получил сегодня мэр Одессы Э.ГУРВИЦ, что обратился в Апелляционный суд Кировоградской области с заявлением о пересмотре решения областного суда по новым обстоятельствам и отмены его решения от 6 мая 1998 г.

В документе, подписанном председателям на заседании Коллегии судей судебной палаты по гражданским делам Апелляционного суда Кировоградской области Владимира ВЕРБИЦКОГО, в частности, говорится: «Заслушав пояснение представителя Э.ГУРВИЦА, исследовав материалы, приобщенные к заявлению, Коллегия судей пришла к заключению, что заявление подлежит удоволетворению». А решение Кировоградского областного суда от 6 мая 1998 г. по делу по жалобе Р.БОДЕЛАНА «о признании недействительными выборов Одесского городского председателя 29 марта 1998 г. отменить по нововыявленным обстоятельствам».

На заседании Апелляционного суда Кировоградской области, состоявшемся 7 июля текущего года, установлено, в частности, что «по факту попытки кандидата на должность Одесского городского председателя В.КРАВЧЕНКО снять свою кандидатуру с выборов в 22 часа 15 мин. 28 марта 1998 г. он получил ответ Комитета Верховной Рады Украины 10 марта 2006 г., в соответствии с которым режим работы ТИК в феврале 1998 г. установлен с 9 до 18 год. в рабочие дни и с 10 до 16 часов. - в выходные».

По эпизоду незаконности создания газеты «Одесские ведомости», говорится в постановлении апелляционного суда, «заявителю в 2006 г. стало известно, что учредителем отмеченной газеты является трудовой коллектив редакции газеты «Одесский дневник». Регистрацию газеты «Одесские ведомости» провел комитет информации Одесской облгосадминистрации, которую на то время возглавлял Р.БОДЕЛАН».

Так же, отмечается в постановлении, «по эпизоду распространения за один день до выборов в школах и учебных заведениях агитматериалов в печатном издании «Одесский дневник» и книге «Мы – одесситы» суд не имел информации и не мог ее мать о том, что учебник по краеведению «Мы - одесситы» и «Одесский дневник» поступили в учебные заведения в начале 1997 г. и не могли в марте 1998 г. использоваться в качестве агитационных материалов».

Эти и другие обстоятельства дают основания для заключения, сказано в постановлении апелляционного суда, что «заявление о пересмотре решения суда по нововыявленным обстоятельствам подлежит удовлетворению, а решение суда – отмене».

Представитель Э.ГУРВИЦА поддержал его заявление в судебном заседании, отмечается в постановлении апелляционного суда, и добавил, что «приведенные в заявлении обстоятельства являются основанием для пересмотра решения суда по нововыявленным обстоятельствам и его отмены». Между тем, ответчик Р.БОДЕЛАН или его представитель на заседание апелляционного суда не явились ни 7 июля, ни 21 июля 2006 г.

По мнению заместителя председателя президиума адвокатского объединения «Одесская областная коллегия адвокатов», заслуженного юриста Украины Иосифа БРОНЗА, «постановление коллегии судей Апелляционного суда Кировоградской области, которое уже вступило в законную силу, имеет, прежде всего, большое моральное значение. Поскольку исправленная спустя 8 лет судебная ошибка вернула многим людям веру в конечное торжество справедливости».

По словам адвоката, «большинство одесситов помнит, как бесцеремонно тогда были нарушены их права и проигнорировано волеизъявление, в соответствии с которым на выборах 1998 года Э.ГУРВИЦ одержал победу с преимуществом в 70 тысяч голосов. Вопреки тому, что избирательная гонка проходила в крайне неблагоприятной для него политической обстановке, что нашло отображение и в выводах международных наблюдателей. Тем не менее, Р.БОДЕЛАН обжаловал результаты проигранных им выборов, и судья Кировоградского облсуда Владимир ЯКОВЛЕВ решением от вот 6 мая 1998 года признал выборы Одесского городского председателя недействительными».