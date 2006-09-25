Блок Тимошенко: кадровый реваншизм приобретает характер катастрофы

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что начатая Партией регионов масштабная кадровая люстрация угрожает национальной безопасности. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе блока.

БЮТ отмечает, что «тенденции кадрового реваншизма, которым положено начало Партией регионов, приобретают катастрофический для страны характер. По всей стране и на всех властных и административных уровнях происходит восстановление людей, уволенных в свое время от должностей, в основном, за преступления и злоупотребления служебным положением”.

Фактически, заявляет БЮТ, “Партия регионов начала масштабную кадровую люстрацию. Цель последней очевидна – расставить на все стратегические должности исключительно своих людей с целью контроля теневых финансовых потоков”.

Кроме того, отмечает Блок Юлии Тимошенко, правительство принимает “безответственные и абсурдные” решения о восстановлении в должностях уволенных чиновников.

Так, например, 20 сентября 2006 года премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал постановление №1342 о восстановлении в должности заместителя министра юстиции Николая ШУПЕНИ с 2 марта 2006 г. и о восстановлении в должности члена Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Любви ГОНЧАРОВОЙ с 12 декабря 2005 (постановление №1341)

Блок Юлии Тимошенко констатирует, что «правовое невежество, проводимое Кабинетом Министров вместе с тотальными кадровыми чистками, несет угрозу национальной безопасности Украины».

Справка УНИАН. Возглавляемый Юрием ЕХАНУРОВЫМ Кабинет Министров Украины 1 марта 2006 г. освободил Н.ШУПЕНЮ от должности заместителя министра юстиции Украины “в связи с ликвидацией должности”.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Л.ГОНЧАРОВУ от должности члена НКРЭ Указом №1718/2005 от 12 декабря 2005 г. в связи с истечением срока полномочий.

Кроме того, постановлением от 7 сентября 2006 г. правительство В.ЯНУКОВИЧА восстановило Богдана ФЕДОРЧУКА в должности председателя Госкомрезерва.

26 июля с.г. Кабмин Ю.ЕХАНУРОВА освободил Б.ФЕДОРЧУКА от должности председателя Госкомрезерва, в соответствии с п.4 ст.30 закона о государственной службе (освобождение за несоответственное выполнение своих обязанностей в связи с нарушением присяги государственного служащего).

13 сентября правительство освободило Б.ФЕДОРЧУКА от должности председателя Государственного комитета Украины по вопросам государственного материального резерва «в соответствии с его заявлением».