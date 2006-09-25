Балога встретился с Черномырдиным

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА убежден, что Украина и Россия должны перейти к конкретным действиям и совместному решению всех проблемных вопросов.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, об этом он сказал во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом России Виктором ЧЕРНОМИРДИНЫМ.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, украинско-российское экономическое сотрудничество, состояние и перспективы торговли между двумя странами. Отдельное внимание собеседники уделили вопросам украинско-российской межгосударственной комиссии.

Президент Украины выступает за углубление стратегического партнерства с Россией и развитие двусторонних отношений на основе равноправия и взаимного уважения, констатировал руководитель Секретариата. Он подчеркнул, что Киев рассматривает деятельность Комиссии как важный механизм политического и экономического диалога. «Украина настаивает на необходимости завершить все организационные процедуры по подготовке первого заседания межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и России», – отметил В.БАЛОГА.

По словам В.БАЛОГИ, украинская власть стремится не только сохранить весомые достижения в двусторонних отношениях, в первую очередь торгово-экономических, но и перейти к конкретным действиям и совместным решениям. Он отметил, что «между Украиной и Россией нет политических или культурных проблем. Есть проблема недоверия, которую мы должны снять».

В свою очередь В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что российская сторона заинтересована в динамическом и конструктивном развитии двусторонних отношений.

Собеседники договорились встречаться в дальнейшем в регулярном режиме для обсуждения и решения актуальных вопросов.