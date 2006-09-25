Янукович назначит Нашей Украине крайний срок

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ предложит всем фракциям ускорить процесс формирования широкой коалиции де-юре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Я считаю, что невозможно затягивать процессы, нужно ограничить сроки», - сказал премьер.

По его словам, он будет поднимать этот вопрос во время встречи с представителями парламентских фракций. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что не может быть так, чтобы представители «Нашей Украины» в парламенте голосовали за одни решения, а их представители в правительстве – за другие.

«Мы должны работать сообща», - подчеркнул премьер.