Янукович назначит Нашей Украине крайний срок
17:28, 25 сентября 2006Политика
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Премьер хочет оформить все де-юре
Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ предложит всем фракциям ускорить процесс формирования широкой коалиции де-юре.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.
«Я считаю, что невозможно затягивать процессы, нужно ограничить сроки», - сказал премьер.
По его словам, он будет поднимать этот вопрос во время встречи с представителями парламентских фракций. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что не может быть так, чтобы представители «Нашей Украины» в парламенте голосовали за одни решения, а их представители в правительстве – за другие.
«Мы должны работать сообща», - подчеркнул премьер.
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