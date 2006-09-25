Янукович собирается снизить тарифы на ЖКУ

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о намерении правительства пересмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги и снизить до оптимального уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Мы должны разобраться и снизить тарифы до предела оптимальных», - сказал премьер. Он отметил, что правительство подготовит свои предложения уже в начале октября.

Комментируя решение Верховной Рады, которая 22 сентября преодолела вето Президента Украины на закон о моратории на повышение тарифов на услуги ЖКХ, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство поддерживает Верховную Раду в том, что нельзя безгранично повышать тарифы.

Кроме того, по словам премьера, за высокими тарифами часто скрывается плохая хозяйственная деятельность предприятий. «Нельзя перекладывать на плечи граждан результаты этой беспомощной хоздеятельности», - отметил он.

По его словам, правительство предложит четкий механизм формирования таких тарифов, чтобы население понимало, когда и почему могут изменяться тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, законом, вето на который преодолела 22 сентября ВР, предлагается ввести на 2006 год мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и использованные в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси) и предусматривается, что указанные услуги, природный газ и электроэнергия оплачиваются населению по ценам и тарифам, установленным Кабинетом Министров Украины и местными органами исполнительной власти, Национальной комиссией регуляции электроэнергетики Украины в соответствии с их полномочиями, по состоянию на 1 января 2006 года.