Винский не сомневается, что Азаров приказал Морозу не выпендриваться

Проект государственного бюджета Украины на 2007 год обслуживает интересы олигархических сил.

Такое мнение в интервью газете «Дело» от 25 сентября с.г. высказал бывший заместитель лидера Социалистической партии Украины, народный депутат Иосиф ВИНСКИЙ.

«Бюджет — хамский. Так откровенно отдавать деньги в карман олигархов — это вызов обществу. Они слишком рано начали наглеть. Внутренняя позиция фракции Соцпартии в день голосования была «холодным душем» для них. Если бы наша фракция устояла — это можно было бы использовать как один из рычагов влияния на Партию регионов. Но зависимость А.МОРОЗА от Партии регионов является полной, и, очевидно, произошла беседа, в которой Н.АЗАРОВ сказал, что «мы тебя назначили, так что ты не выпендривайся и построй своих ребят». А.МОРОЗ пришел и построил», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, именно Н.АЗАРОВ и А.МОРОЗ переубедили членов фракции СПУ в том, что антисоциальный бюджет нужно поддержать.

И.ВИНСКИЙ также заявил, что представители Партии регионов предлагали ему должность вице-премьера в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.

По его словам, сегодня в Соцпартии есть "много недовольных", но пока формы их протеста являются "тихими и небунтарскими — многие сдают партийные билеты и прекращают связи с Соцпартией".

В то же время он отметил, что не будет "возглавлять раскол Соцпартии".

"Я считаю, что в партии либо победит конъюнктурная тенденция, партия переродится и сойдет с политической арены. Либо произойдет возращение на ее прежние идеологические позиции. Первым сигналом этого будет выход из коалиции с Партией регионов. Вторым — отставка А.МОРОЗА. Только тогда придут новые люди, у которых будет 4-5 лет на то, чтобы возобновить авторитет Соцпартии и очистить ее от перерожденцев", - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его мнению, у А.МОРОЗА нет политического будущего, "как и настоящего".

"Хотя сегодня он занимает высокую должность, он утратил ключевую свою позицию — А.МОРОЗ всегда имел высокую поддержку народа.... Сегодня А.МОРОЗ это потерял. Мне кажется, что он это понимает. Я вижу, что он внутренне переживает сложные времена. Даже внешне он изменился. Он не был запрограммирован на измену. Но желание занять должность оказалось сильнее, чем моральные постулаты", - сказал И.ВИНСКИЙ.

"Я пытался уберечь его от таких действий. Я пытался сберечь его как человека, у которого есть определенные моральные ценности — порядочность и честность. Но иная сущность личности А.МОРОЗА подсказала ему, что победителей не судят — что главное стать главой Верховной Рады. Очевидно, на решающем этапе эти его человеческие слабости, жажда власти оказались сильнее, чем мои аргументы", - добавил он.