Балога проведет селекторное совещание с губернаторами

Во вторник, 26 сентября, в 11.00 глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА по поручению главы государства Виктора ЮЩЕНКО проведет селекторное совещание с председателями областных государственных администраций.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, совещание состоится по адресу: бульвар Шевченко, 18 (помещение ОАО «Укртелеком»).

Цель совещания – подготовка к встрече Президента Украины с председателями облгосадминистраций, которая состоится на этой неделе. Главные темы селекторного совещания: развитие регионов, бюджетная политика нынешнего года и подготовка бюджетов регионов на 2007 год, работа с обращениями граждан, усиление системы контроля за выполнением указов и поручений Президента.

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