Янукович не может выполнять приказы Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что выполнять указы Президента Украины, под которыми не стоят подписи министра-исполнителя и премьер-министра, невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, открывая заседание Правительственного комитета по вопросам правовой политики, обороны, международного сотрудничества и европейской интеграции.

В частности, премьер подчеркнул необходимость разграничения полномочий между Президентом и правительством. «Должен пройти процесс разграничения полномочий», - в который раз отметил В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что для этого необходимо принять достаточно много решений и, прежде всего, принять закон о Кабинете Министров Украины. Премьер выразил надежду, что на следующем заседании правительства проект данного закона будет принят членами правительства и передан в парламент.

Говоря о положении контрассигнации указов Президента, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что это не новая норма и она существовала в украинском законодательстве с 1996 года. При этом премьер подчеркнул, что выполнять указы Президента, под которыми не стоит подписи министра-исполнителя и премьер-министра, невозможно.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра Кабинета Министров Украины – руководитель правового управления Кабмина Александр ЛАВРИНОВИЧ 21 сентября сообщил, что семь указов Президента Украины возвращены в президентскую канцелярию из-за нарушения конституционной процедуры их обнародования.

В сопроводительном письме к возвращенным указам секретариат Кабмина отметил, что официальному обнародованию актов главы государства должна была предшествовать процедура их контрассигнации. Однако упомянутые указы поступили на скрепление подписью премьер-министра официально обнародованные, что нивелирует процедуру их контрассигнации. Контрассигнация – скрепление актов главы государства подписями премьер-министра, а также министра, ответственного за указ и его выполнение, которое предшествует официальному обнародованию документа.

В то же время министр юстиции Роман ЗВАРИЧ отметил, что право возвращать указы Президента Украины в связи с нарушением несуществующей „конституционной процедуры их обнародования» не предоставлено ни одному должностному лицу.

22 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что указы главы государства вступают после подписания и опубликования.

«Я плохо отношусь к таким бюрократическим отношениям между двумя институтами – кто-то хочет показать первичность или избыточное значение в урегулировании таких процессуальных отношений. Я такой тональности не приветствую и думаю, что она бесперспективна», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Мы исходим из того, что все указы, подписанные Президентом, являются действующими с момента подписания, опубликования», - добавил он.

«Президент подписывает указ, что я и делаю, а дальше премьер-министр в определенных случаях скрепляет его своей подписью. Я делаю свою работу и принимаю решение, остальные – это техническая бюрократическая процедура. Я думаю, что в правительстве достаточно людей, которые должны обеспечивать выполнение этой процедуры, а не делать национальное шоу вокруг этого”, - отметил В.ЮЩЕНКО.